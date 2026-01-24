Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11.04 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.04 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel