Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu

Dünyanın gözünü çevirdiği şehrin sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu

Otomobil piyasasının lideriydi! Dünya devi iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.