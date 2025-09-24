Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel