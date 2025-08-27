Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin derinliği ise 10.12 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR