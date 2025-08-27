Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.12 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin derinliği ise 10.12 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel