Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor - Haberler

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Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir'in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor

Balıkesir-Bandırma arasında olan tren seferleri, Pazartesi günü itibarı ile tekrar başlıyor.

Balıkesir-Bandırma arasında olan tren seferleri, Pazartesi günü itibarı ile tekrar başlıyor.

Balıkesir Bandırma arası sefer 1 saat 39 dakika sürecek. Her gün Balıkesir'den Bandırma'ya saat 12: 00 de başlayacak olan seferler, Bandırma'dan Balıkesir'e ise 16: 00 da olacak. Ege Ekspres trenleri ile de irtibat kurulduğundan, Balıkesir'den aktarmalı olarak İzmir ve Eskişehir yönlerine de seferler düzenlenecek.

(Muhammed Batuhan Köse/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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