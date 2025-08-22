Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Yeni Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik Göreve Başladı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Uğur Kaan İbrik atandı. 23 yıllık meslek tecrübesiyle İbrik, yeni görevine başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Uğur Kaan İbrik görevine başladı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır'ın Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından yerine Uğur Kaan İbrik atandı. Meslekte 23 yılı geride bırakan 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası İbrik, yeni görevine başladı. 16 yıl boyunca İstanbul'da önemli görevlerde bulunan Uğur Kaan İbrik'in 2021'de Balıkesir'e atandığı ve 4 yıldır Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aldığı görevleri başarıyla yerine getirmesiyle kendisine duyulan güveni perçinlediği öğrenildi. - BALIKESİR

