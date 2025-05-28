Balıkesir'in 6 ilçesine yeni kaymakam atandı

Resmi Gazete de yayımlanan kararlara göre Balıkesir'de bazı ilçelerin kaymakamları değişti.

Resmi Gazete de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı illerde vali, vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilgili yeni atamalar yapıldı.

Balıkesir iline atanan kaymakamlar şu şekilde: Ankara Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla Burhaniye kaymakamlığına, Kayseri Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen Susurluk kaymakamlığına, Erzurum Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Bigadiç kaymakamlığına, Zonguldak Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice Havran kaymakamlığına, Diyarbakır Hazro Kaymakamı Doğukan Koyuncu Sındırgı kaymakamlığına ve Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber Savaştepe kaymakamlığına atandı. - BALIKESİR