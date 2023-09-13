"Balıkesir'i ihracatın cazibe merkezi yapacağız."

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na aday olan Cüneyit Kaba, Balıkesir'de ihracat yapmayı hedefleyen startup firmaları için bölgesel yatırım teşvikleri hazırlayacaklarını açıklayarak, "Balıkesir'i yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ADAY

4 yıldan bu yana AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Dış İlişkiler'den SorumluBaşkan Yardımcılığı görevini yürüten Cüneyit Kaba, ihracat uzmanı.ASRIN İş Adamları Derneği'nde 2018 yılından bu yana Balıkesir Şube Başkanlığı görevini de başarıyla devam ettiriyor.Cüneyit Kaba, şimdi de Balıkesir'lihemşerileri için yerel siyasette daha aktif rol almayı hedefliyor.

YATIRIMCILARA İHTİYACIMIZ VAR

Balıkesir'in en önemli ihtiyacınınyatırımcı eksikliği olduğunu söyleyen Kaba, yatırımcının Balıkesir'i tercih edebilmesi için şehrin kapasitesini artırmanın önemine vurgu yaptı. Cüneyit Kaba,iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve Balıkesirli hemşerileriyle şehrin kapasitesini yüzde yüze çıkaracak etkili kısa, orta ve uzun planlamalar geliştireceğini sözlerine ekledi.

YENİ POLİTİKALAR ÜRETECEĞİZ

AK Parti İl Başkan Yardımcılığı süresince önemli görevler üstlenen Kaba, Balıkesirli tarım ve sanayi üreticilerini yurt dışı pazarına taşımayı hedefleyen politikalar üreteceğine dikkati çekti. Kaba, şehirde düzenlenecek uluslararası fuarlarla Balıkesir'in tabi ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra, tarım, turizm ve sanayi alanında da önemli yatırımların yapılmasını sağlayarakbölgenin ekonomisinin decanlandırılabileceğini vurguladı.

EN TEMEL HEDEFİMİZ ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEK

Cüneyit Kaba, "Türkiye İhracatçılar meclisiyle yapmayı hedeflediğimiz görüşmeler neticesinde Balıkesirli tarım ve sanayi üreticilerimizin dünya pazarında yerlerini almalarını sağlayacağız.Sahip olduğumuzvizyonla Balıkesirli hemşerilerimizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek en temel görevimiz" dedi.

TARIM ÜRETİMİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEĞİZ

Tarımsal üretime de dikkati çeken Kaba, şehrimizdeamatör olarak da olsa özellikle gençlerimiz tarım üretimimize dahil edebilmek için projeler üreteceğim. Balıkesirlilerin sadece tüketimin değil üretimin bir parçası haline getirmek, bunun için mini tarım üretim alanlarını oluşturmak istiyoruz. Tarımsal ilaçlamadaki verim kaybını önlemek için de ilaçlama dronlarının yaygın bir şekilde kullanımı sağlamak bunu teşvik etmek ve desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

BALIKESİR'İN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Çalışmalarıyla hiç ihracat yapmayan firmalarınihracat yapabilmesini sağladığını belirten Cüneyit Kaba, "Balıkesir'in neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. En önemli ihtiyacımız yatırımcı. Yatırımcının Balıkesir'i tercih edebilmesi için bizlerin kapasitesini gösterebilmesi lazım. Uzun ve kısa vadede planlamalarınızla kuracağınız ekiple bunu sağlayacağız. Balıkesir'li hemşerilerimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek bunu başaracağız" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na aday olan Cüneyit Kaba, 1972 Bursa doğumlu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Sydney Avustralya'da tamamladı.1995 yılında Refah Partisi Gençlik Kollarında aktif görev alan Kaba, evli ve4 çocuk babası.2009 yılında Avustralya'dan memleketi Balıkesir'e kesin dönüş yapan Kaba ,2015 yılında kendi dış ticaret şirketini kurarak dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapıyor. İleri seviyede İngilizce biliyor.