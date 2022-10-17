Balıkesir haberleri! Vali Şıldak Erdek'te ziyaret ve denetimlerde bulundu

Balıkesir yerel yerel haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde Vali Hasan Şıldak, hafta içi gerçekleştirdiği programların yanı sıra haftasonu da ilçe ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşla bir araya geliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Vali Hasan Şıldak, hafta içi gerçekleştirdiği programların yanı sıra haftasonu da ilçe ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşla bir araya geliyor.

İl genelindeki çalışmaları yerinde incelemek üzere çeşitli temaslarda bulunan Vali Şıldak, Erdek İlçesine ziyaret gerçekleştirdi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile birlikte Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Merkezi Amirliği ve Devlet Hastanesinde incelemede bulundu. Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Vali Şıldak, yürütülen çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Erdek İlçesindeki temaslarına devam eden Şıldak, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilerle bir araya geldi. Yeni kurulan Erdek Ballıpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üyesi kadın çiftçileri ziyaret vesilesi ile tarımsal alanda üretime katkı sağlayan kadınların gününü kutladı. Kapıdağ Yarımadasının en kuzey ucunda bulunan Ballıpınar Mahallesi bu yöreye özgü Mor Soğanı, lezzetiyle bilinen kuru fasulyesi ve kirazıyla tanınıyor. Eşsiz bir coğrafyada zeytin ağaçlarıyla dolu yamaçlardan Marmara Denizine uzanan bu tabiat harikası yerleşim yerinde hayata geçirilen kadın kooperatifçiliği girişimini başlangıç aşamasından itibaren desteklediklerini ifade eden Vali Şıldak yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu söyledi.

Valilik öncülüğünde yürütülen destekleme çalışmalarıyla İldeki kadın kooperatifi sayısının bir yıl içinde iki kat artarak 24'e ulaştığını belirten Şıldak, kadınlar küçük desteklerle çok güzel işlere imza atıyor diye konuştu. - BALIKESİR