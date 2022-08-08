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Balıkesir haberleri... Manyas Mal Müdürü Onuş göreve başladı

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Balıkesir haberleri... Manyas Mal Müdürü Onuş göreve başladı

Balıkesir yerel yerel haberine göre Manyas Mal Müdürü Riza Kabakuş'un Erzurum'a atanmasıyla boşalan göreve atanan Ufuk Onuş ilçeye gelerek, göreve başladı.

Manyas Mal Müdürü Riza Kabakuş'un Erzurum'a atanmasıyla boşalan göreve atanan Ufuk Onuş ilçeye gelerek, göreve başladı.

58 yaşında Erzurum doğumlu olan Onuş, ilk ve orta öğrenimini Erzurum da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Onuş, ilk görevine 1988 yılında Erzurum Defterdarlığı emrinde başlamış, sırasıyla Türkiye'nin birçok yerinde Maliye Bakanlığı emrinde çalışan Ufuk Onuş son olarak Erzurum'dan Manyas'a atandı ve evli ve iki çocuk babası. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Erzurum Manyas Yerel Haberler

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