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Balıkesir haberleri: Bandırma'da palamut balığına vatandaşlardan yoğun ilgi

Yerel Haberler

Balıkesir habere göre Bandırma'da palamut balığına vatandaşlardan yoğun ilgiBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesi Büyükşehir Belediye Bandırma Balık Hali'nde palamut balığı büyük ilgi görüyor.

Bandırma'da palamut balığına vatandaşlardan yoğun ilgi

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesi Büyükşehir Belediye Bandırma Balık Hali'nde palamut balığı büyük ilgi görüyor.

Bandırma Balık Hali'ndeki balık tezgahlarında palamut bolluğu vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. Balıkçı Haşim Özyıldırım, "Bu sene bol miktarda palamut balığı sezonu yaşamaktayız ve gerçekten fiyatlar uygun. Boy boy fiyatlarımız mevcut 20 TL ye var 25 TL ye var tane olarak ve 700 800 gram arası palamut balığı 40 TL ye satılmaktadır. 1 kilo ve üzeri palamut balığı 50 TL ye tane olarak veriyoruz. Bunun yanında hamsi balığı ve istavrit balıkları geliyor, sardalyamızda mevcut oda bol miktarda geliyor onunda fiyatı uygun şuanda. Bandırma insanı palamut balığını çok seviyor yoğun bir talep var şuanda günlük tane olarak iki bin ila üç bin arası palamut satışlarımız mevcut." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel

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