Balıkesir haberleri | Balıkesir'den Pakistan'a yardım tırları yola çıktı Yerel Haberler Balıkesir haberi: Balıkesir'den sel felaketinin ardından zor günler yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım tırlarının 2'nci kafilesi yola çıktı. Balıkesir'den sel felaketinin ardından zor günler yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım tırlarının 2'nci kafilesi yola çıktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Pakistan'a geçtiğimiz hafta Balıkesir'den gönderilen 3 yardım tırının ardından, 2 bin 417 gıda ve 400 hijyen kolisinin yer aldığı 2 tır daha uğurlandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler, odalar ve hayırseverler tarafından toplanan yardımlara katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel DOST Partisi Balıkesir Pakistan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir haberleri | Balıkesir'den Pakistan'a yardım tırları yola çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.