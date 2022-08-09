Balıkesir haberleri! Balıkesir'de zeytin ağaçları süs bitkisi oldu

Balıkesir'de zeytin ağaçları süs bitkisi oldu

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir üreticinin saksılara diktiği makro bonsai zeytin ağaçları ilgi gördü. Havran'lı zeytin üreticisi Refik Eren'in tarlada büyüttükten sonra dev saksılara diktiği zeytin ağaçları Edremit'in Bostancı Mahallesinde Çanakkale-İzmir karayolunun kenarında satışa sunuldu.

Bostancı Mahallesindeki arazisinde büyüttüğü 15 yıllık zeytin ağaçlarını saksılara diken Refik Eren, zeytin ağaçlarının villa ve otel bahçeleri ile refüjleri süslediğini anlattı. 50 Yaşındaki Refik Eren, saksılardaki zeytinlere gözü gibi bakarken, kardeşinin oğlu Lapseki Fidan Üreticiliği bölümünde okuyan 19 yaşındaki Umur Eren de kendisine yardımcı oluyor. Zeytin yetiştiriciliği yaptığını anlatan Refik Eren, "Araziden söktüğümüz zeytin ağaçlarını saksılara dikerek makro bonsai çeşidi olarak villaların bahçelerine, otellerin bahçelerine, refüjlerde kullanılacak şekilde makasla budayarak bu hale getiriyoruz. Tabi bu zaman alıyor. En az 5 yıllık bir emek var. Bunu bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Umur Eren de, "Ben Lapseki Meslek Yüksekokulunda okuyorum. Fidan yetiştiriciliği bölümünde okuyorum. Amcamla birlikte bu işi yapıyoruz. Fidancılık işini yapıyoruz. Okulda öğrendiğim bilgileri burada amcamın söylediği bilgilerle birleştirerek daha fazla iş yapmaya çalışıyorum. Yöremizde zeytin çoğunlukta olduğu için zeytin üzerinde çalışıyoruz ve en iyi zeytinleri yaptığımızı düşünüyorum. Bu gerçekten çok fazla emek isteyen bir iş. Ama, yapıldıktan sonra da gerçekten çok hoş oluyor. Çok güzel oluyor" dedi.