Balıkesir haberleri | Balıkesir'de mehterli ve atlı köy düğünü ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir köy sünnet düğününe getirilen Mehteran Takımı, hem vatandaşların, hem de çocuklarının ilgi odağı oldu. Bahadınlı köyünde açık havada kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile mehter takımı ile gerçekleştirilen sünnet düğünü büyük ilgi gördü.

Köy sakinlerinden Seyfullah Demir'in oğlu Ömer Asaf Demir'in sünnet töreninde Balıkesir Zağnospaşa Mehter takımı köylüleri ve misafirleri coşturdu. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Zağnospaşa Mehter takımı köy meydanında mini bir konser verirken, emekli imam Süleyman Özer'in mehter eşliğinde okuduğu kasidelerde izleyenleri yoğun ilgi gördü. Köy meydanına gelen sünnet çocuğu Ömer Asaf Demir, gelin gibi süslenen ata bindirildi. Bu arada köy gençleri de iki adet 70 yıllık ipek sancak ile düğüne katıldı. Sünnet çocuğu sancaklar ve mehter eşliğinde evlerinin önüne getirilirken, dualar yapıldı. Bu arada mehter takımı evin önünde de konser verdi. İki saat boyunca konser veren Balıkesir Zağnospaşa Mehter Takımı köylüleri coştururken, köylülerde yer yer mehter marşlarına eşlik etti. Köyde ilk kez düzenlenen mehter konserini cep telefonları ile görüntüleyen köylüler güzel anıyı kendilerine yaşatan Seyfullah Demir'e teşekkür etti. Mehter takımının konserin ardından sünnet merasimine katılan yaklaşık bin kişiye pilav ve keşkek ikramı yapıldı. Düğüne katılanlara teşekkür eden baba Seyfullah Demir, " Oğlum Asaf'ın sünnet düğününü yaptık. Köyümüzde gelenek olduğu üzere, düğün yemekleri, keşkek pilav hayrımız oldu. Eğlence olarak da mehter takımı getirdik. Değişik bir hava verdi o da düğünümüze. Sünnetlerde çocuklar ata bindirilir. Çok eski iki adet tarihi sancaklarımız var. Onlar çekilir. Sünnet çocuğunu eve kadar getirirler. Mehter takımının gelmesi ve sancakların açılması ile coşkulu bir düğün yaşadık. Katılan herkese teşekkür ediyorum " dedi. Dede Mustafa Demir de, " Bu gün köyümüzde çok güzel bir düğün yaşadık. Cenabı Hakka sonsuz şükürler olsun. Torunumuz Ömer Asaf'ın sünnet düğününü icra ettik, komşularımızın iştiraki ile, hocalarımızın iştiraki ile. Köyümüzde ilk defa mehter çaldırmanın da saadet ve mutluluğunu yaşadık. Allah, iştirak edenlerin cümlesinden razı olsun. Allah, cümlesine hayırlı uzun sağlıklı bereketli ömürler versin" diye konuştu.

Bahadınlı Muhtarı Sezgin Gökdemir ise, " Bu gün Seyfullah Demir ağabeyimin oğlu Ömer'in sünnet cemiyetini gerçekleştirdik. Mehteran takımı geldi ve gençlerimiz 70 yıllık ipek bayrakları çekti. Çok güzel bir cemiyet oldu. Biz de bu geleneklerle örflerimizi yaşatmaya devam ediyoruz, büyüklerimizden aldığımız gibi. İyi bir cemiyet oldu" dedi. - BALIKESİR