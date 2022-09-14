Balıkesir haberleri... Balıkesir'de kamyon ve servis sürücüleri OSB yolundan memnun

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşmak için 12 Eylül itibarıyla yeni yolu kullanmaya başlayan servis ve ağır tonajlı araç sürücüleri, uygulamadan duydukları memnuniyeti anlattı. Sürücüler, "Sıkışmadan, beklemeden keyifle ulaşımımızı sağladık" dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Kavşağı ile Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin Dokuma Caddesi ile kesişimi arasında kalan yol ağır tonajlı araçların ve servis araçlarının kullanımına 12 Eylül tarihinde kapandı. Servis ve ağır tonajlı araçlar, yeni Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunu kullanarak ulaşımını sağladı. Yolu kullanan kamyon ve servis aracı sürücüleri, yoldan duydukları memnuniyeti dile getirdi. OSB yolunda, sivil araç, servis ve ağır tonajlı araçların sürücüleri bölgedeki yol çalışmaları ve trafik düzenlemeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"OSB eski yolunda sabah ve akşam saatlerinde aşırı yoğunluk oluyordu. Günümüz trafiği artık kaldırmıyor, alternatif yollar gerekliydi. Artık servis ve ağır tonajlı araçlar Yakup Şevki Paşa Caddesi'ne girmediği için orada trafik rahatlamaya başladı. Yapılan alternatif yol uzun süredir ihtiyacımız olan bir yoldu. Gerçekten çok yerinde, mantıklı, kullanışlı bir yol olmuş, yolculuk esnasında keyif aldık. Yapılan bu hizmeti takdir ediyorum. 3. etabın hizmete girmesi bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Ulaşımın daha da rahat olacağını düşünüyorum. Yolu yapanların emeklerine sağlık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederiz." - BALIKESİR