Balıkesir haberleri! Ayvalık'ta 'zafer' coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları halkın katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, saat 10.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk heykelinin önünde gerçekleşen çelenk sunma töreniyle sürdü.

Kutlamalarda; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Coşkun, gaziler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere bayrak çekildi. İstikam Yüzbaşı Ali Daydal'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören; halk oyunları gösterimi, şiirlerin okunması ve Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği kahramanlık türkülerinin akabinde gerçekleşen resmi geçit ile sona erdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen İzmir Bandosu da seslendirdiği marşlarıyla törene renk kattı.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, ödülünün bağımsızlık olduğu bir zaferden daha değerli hiçbir şeyin olamayacağını vurgulayarak, "Büyük zafer Kuva-yi Milliye kenti Ayvalık'ta sonsuza kadar kutlanacaktır. Büyük zaferimizin 100. yılını hemşehrilerimizle birlikte, Kuva-yi Milliye kenti olan Ayvalık'a yakışır bir şekilde coşkuyla kutluyoruz" dedi. - BALIKESİR