Balıkesir haberleri | Ayvalık'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü, Hayvanseverler ve Öğrencilerle Kutlandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvan dostları ve öğrencilerle birlikte kutladı.

Gün boyunca öğrenciler tarafından ziyaret edilen ve mamalar hediye edilen barınak sakinleri, keyifli ve mutlu bir gün geçirdi.

Başkan Ergin, sokaktaki dostlarla bir gün değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına; onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü ihtiyaçlarını önemsediklerini söyledi.

Başkan Ergin, "Bu özel günde çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağını ziyaret ettik. Bu anlamlı günün en önemli mesajı can dostlarımıza olan sevgimizin bir gün değil her gün sürmesi. Gün boyunca Ayvalık'taki birçok okuldan öğrencilerimiz de can dostlarımızı ziyaret ederek, burada zaman geçirdiler. Biz de ziyaretimiz sırasında minik dostlarımız ve öğrencilerimizle birlikte barınakta keyifli vakit geçirdik. Öğrenme sürecinde olan çocuklarımızın sokak hayvanları konusunda farkındalıklarını ve sosyal duyarlıklarını geliştirmek bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak bizim için çok önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç canlarımıza yuvamızda yer açalım ve sadece bir gün değil bir ömür boyu sahip çıkalım. Küçük ve büyük çok sayıda can dostumuz, kavuşacakları yeni yuvalarını, sizin sahiplenmenizi bekliyorlar. Onlar varsa bu dünya güzel. İyi ki can dostlarımız var" dedi.