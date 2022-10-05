Balıkesir haberi... Havran'da tütün denetimi toplantısı yapıldı Yerel Haberler Balıkesir haberleri... Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirlen tütün denetimlerin için kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirlen tütün denetimlerin için kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı. Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Havran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve Toplum Sağlığı Merkezi Tütün Denetim Ekibi'nin de katılımıyla toplantı yapıldı. Havran İlçesinde tütün denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alınarak gerekli değerlendirmeler yapıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Hisarcık Havran Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir haberi... Havran'da tütün denetimi toplantısı yapıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.