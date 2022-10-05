Balıkesir haberi... Havran'da tütün denetimi toplantısı yapıldı
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Balıkesir haberleri... Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirlen tütün denetimlerin için kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirlen tütün denetimlerin için kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı.
Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Havran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve Toplum Sağlığı Merkezi Tütün Denetim Ekibi'nin de katılımıyla toplantı yapıldı.
Havran İlçesinde tütün denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alınarak gerekli değerlendirmeler yapıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel