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Balıkesir haberi | Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı Yeni Sezon İçin Topbaşı Yaptı

Balıkesir haberi | Burhaniye Belediyespor Futbol Takımı Yeni Sezon İçin Topbaşı Yaptı

Balıkesir haberler... Burhaniye Belediyespor Futbol takımı yeni sezon için topbaşı yaptı.

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Burhaniye Belediyespor Futbol takımı yeni sezon için topbaşı yaptı.

Takım, yeni sezon öncesi ilk antrenmanı yaptı. Burhaniye Spor Toto Stadı'nda yapılan antrenman öncesi yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular kulüpte baklava ikramında buluştu. Antrenör Cem Baki, yardımcı antrenör Serkan Çetintaş ve kaleci antrenörü Yetkin Akman yönetiminde sahaya çıkan futbolculara, Belediye Başkanı Vekili Oktay Erbalaban ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesinde başarıdiledi.

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