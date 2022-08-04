Balıkesir haberi | Bandırma Belediyesi'nin "2023 Performans Program Hazırlıkları Çalıştayı" Devam Ediyor - Haberler

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Balıkesir haberi | Bandırma Belediyesi'nin "2023 Performans Program Hazırlıkları Çalıştayı" Devam Ediyor

Balıkesir haberi | Bandırma Belediyesi'nin '2023 Performans Program Hazırlıkları Çalıştayı' Devam Ediyor

Balıkesir haberi... Bandırma Belediyesi şehir paydaşlarının katılımıyla, "2023 Performans Program Hazırlıkları Çalıştayı" düzenliyor. Dün başlayan Çalıştay'ın ilk gününde, ilçedeki 54 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi.

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Bandırma Belediyesi şehir paydaşlarının katılımıyla, "2023 Performans Program Hazırlıkları Çalıştayı" düzenliyor. Dün başlayan Çalıştay'ın ilk gününde, ilçedeki 54 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi.

Muhtarların gelecek ile ilgili projeler konusunda hazırladıkları ortak çalışmanın sunumunu yaptığı Çalıştay'da, On Yedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen halk memnuniyet anketlerinin sonuçları da paylaşıldı.

Başkan Tolga Tosun, Çalıştay'a ilişkin şunları söyledi:

"Bugün, şehrimizin geleceğine birlikte karar vermek adına; Bandırma Belediyesi "2023 Performans Programı Hazırlıkları Çalıştayı"na başladık. Bu ölçekte bir katılımla yapılan çalışmayı ilk kez düzenlemekten dolayı gururluyuz. Çalıştayın ilk gününde 54 güzide mahallemizin siz değerli muhtarlarıyla bir aradaydık. Katılımınız ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum."

Çalıştay bugün de sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve diğer şehir paydaşlarının katılımı ile devam ediyor.

ANKA / Yerel

Eylül Yerel Haberler

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