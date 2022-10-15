Balıkesir haberi... Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün acı günü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan 46 yaşındaki polis memuru Hakan Duyar, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayatını kaybetti. İlçe halkı ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Duyar'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen resmi bir uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Evinde rahatsızlanarak ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar, daha sonra Edremit'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Duyar, yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Duyar'ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere Ayvalık'ı yasa boğdu.

Sempatikliği, güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve cana yakınlığıyla ilçede 7'den 77'ye pek çok kişinin kalbinde taht kuran Trafik Polisi Hakan Duyar'ın cenazesi; saat 11.00'de Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Törende; Ayvalık Kaymakam Vekili ve Gömeç Kaymakamı İlyas Memiş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakar, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanı Emrah Kadir Çakır, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kalabalık bir vatandaş topluluğu, polis, jandarma ve sahil güvenlik personelleri hazır bulundu.

Törende; merhum Hakan Duyar'ın eşi Meltem Duyar ile iki kızı ve mesai arkadaşlarının gözyaşları ise yürekleri dağladı. Hakan Duyar'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Bozaniç köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR