Balıkesir haberi | 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası Ayvalık'ta Başladı

Ayvalık'ta 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü, Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç'in başlama vuruşuyla start aldı.

Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi Başkanı Ahmet Üzgeç'in girişimleriyle, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği turnuvanın ilk gününde Batıorduspor Kulübü ile Altınovaspor takımları karşı karşıya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandıklarını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ve bu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan gençlerimiz sporla büyüyor, yetişiyor; bu da bize gurur veriyor. Turnuva boyunca Atatürk'e onun bize emanet ettiği Cumhuriyet gençlerine yakışır bir mücadele bekliyorum. Futbol takımlarımıza, antrenörlerine ve genç futbolcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.