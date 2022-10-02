Balıkesir haber: Havran'da sabah namazı buluşmaları başladı
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Balıkesir haber... Havran'da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Havran'da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle sabah namazı buluşması, bu hafta Merkez Camiikebir'de başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından da çorba ikramı yapıldı. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, programa katılan herkese teşekkür etti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel