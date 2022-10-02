Balıkesir haber: Havran'da sabah namazı buluşmaları başladı Yerel Haberler Balıkesir haber... Havran'da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Havran'da sabah namazı buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle sabah namazı buluşması, bu hafta Merkez Camiikebir'de başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından da çorba ikramı yapıldı. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, programa katılan herkese teşekkür etti. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Havran Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir haber: Havran'da sabah namazı buluşmaları başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.