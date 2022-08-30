Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haber... Havran'da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Yerel Haberler

Balıkesir haber... Havran'da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Balıkesir haberleri: Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı düzenlenen törenleri ile kutlandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı düzenlenen törenleri ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program 15 Temmuz Şehitleri Meydanında düzenlenen resmi törenle devam etti.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve şiir okunmasıyla tören sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kaymakamlık Balıkesir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title