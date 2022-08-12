Balıkesir haber | Bandırma'nın Antik Kenti Daskyleion'da 2 Bin 500 Yıllık Su Hattı Bulundu Balıkesir haberleri: Bandırma'nın tek antik kent kazısı olan Daskyleion’da pişmiş toprak künklerden yapılmış 2 bin 500 yıllık su hattı bulundu. Bandırma'nın tek antik kent kazısı olan Daskyleion'da pişmiş toprak künklerden yapılmış 2 bin 500 yıllık su hattı bulundu. Bandırma Belediyesi'nin desteğiyle süren antik kent Daskyleion'daki arkeolojik kazıda, şehre içme suyu sağlayan boru hattı ile ilgili önemli verilere ulaşıldı. Kireçten yapılan harçlarla birbirine tutturulan pişmiş toprak künklerden oluşan ve şehre içme suyu sağlayan hattın şimdiye dek 10 metre uzunluğundaki kısmı açığa çıkarıldı. Bulunan künklerin uzmanlar tarafından milattan önce 4'üncü yüzyıla ait olduğu tespit edildi. ANKA / Yerel su Yerel Haberler

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