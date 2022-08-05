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Balıkesir haber: Bandırma Belediyesinden Bir Çalıştay da Çocuklarla

Balıkesir haber: Bandırma Belediyesinden Bir Çalıştay da Çocuklarla

Balıkesir haberler... Bandırma Belediyesi Çocuklar Çalıştayı Daskyleion Antik Kenti’nde gerçekleştirdi.

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Bandırma Belediyesi Çocuklar Çalıştayı Daskyleion Antik Kenti'nde gerçekleştirdi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Daskyleion Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Kaan İrem'in katıldıkları çalıştayda çocuklar yeni bilgiler öğrendi. Başkan Tosun etkinlik sonunda şu açıklamalarda bulundu:

"Bandırma Belediyesi olarak bir çalıştayımızı da çocuklarımızla gerçekleştirdik. Daskyleion Antik Kenti'ni Kazı Alanı Başkanımız Prof. Dr. Kaan İrem'in rehberliğinde sevgili çocuklarımızla gezdik. İlginç bilgiler edinen çocuklarımızla, özel olarak kurulan Daskyleion Kazı Evinde boyama çalışması yaptık, çok eğlendik. Tarihimizi çocuklarımıza en doğru şekilde anlatacak, sevdirecek, sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

ANKA / Yerel

Tolga Tosun Yerel Haberler

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