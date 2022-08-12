Balıkesir haber! Bandırma Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor Balıkesir haberi... Bandırma Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmaları ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Bandırma Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmaları ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Günaydın Mahallesi Hal Caddesi ve 2. Okul Sokak'ta yürütülen parke yenileme çalışmaları sürerken, Paşakonak Mahallesi'nde bulunan Kemal Pireci Ortaokulu civarındaki çalışmalarda sona gelindi. İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 713. Sokak'ta yapılması planlanan asfaltlama çalışması için ön hazırlıklar ve incelemeler yakında tamamlanacak. Kemal Özal Caddesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları ise tamamlanmak üzere. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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