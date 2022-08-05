Balıkesir haber... Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'in baba acısı Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in babası Cevdet Yüksel hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in babası Cevdet Yüksel hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in uzun süredir tedavi gören babası 1950 doğumlu Cevdet Yüksel'in hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefat haberi Balıkesir'de ve Ülkücü camiada büyük üzüntü oluşturdu. Cevdet Yüksel'in Cenazesi yarın cuma günü ikindi namazına müteakip Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altıeylül ilçesinde bulunan Çınarlıdere mezarlığına defnedilecek. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Yerel Haberler

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