Balıkesir haber... Balıkesir'den Pakistan'a yardım eli

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından zor günler yaşayan Pakistan'a Balıkesir'den yardım tırları uğurlandı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplanan 3 bin 131 adet koliden oluşan gıda malzemesi yüklü 3 yardım tırı, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Pakistan'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlamada konuşan Vali Şıldak İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen yardım faaliyetinin Balıkesir'de de büyük destek gördüğünü söyledi. Şıldak, "İlimizde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda belediyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, Kaymakamlıklarımız, İlçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever kişi ve kurumların desteğiyle İlimizdeki ilk yardım kafilesini bugün Pakistan'a uğurluyoruz. Balıkesir'den Pakistan'a ulaşacak olan bu yardımların yaraların sarılmasında bir merhem olmasını temenni ediyoruz. Bu faaliyete destek veren, kampanyaya katılan tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyemiz de bir hayli yüksek miktarda katılımla destek sağlayacak. İlimizden toplam 5 bin koli gıda malzemesi, 400 koli de temizlik malzemesi göndermiş olacağız. Şu anda 3 bin 131 kolimiz yola çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR