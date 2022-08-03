Balıkesir haber | Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor

Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor

BALIKESİR - Değirmen Boğazı'nı doğal yapısını bozmadan baştan aşağıya yenileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de vatandaşların güvenliği ön planda tutarak yaptığı aydınlatma çalışmalarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

250 hektarlık alan üzerinde bulunan ve 52 farklı tür ağacı bünyesinde barındıran Değirmen Boğazı Tabiat Parkı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde kent yaşamının bir parçası haline geliyor. 2020 yılında Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nı doğal yapısını bozmadan baştan aşağıya yenileyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise ziyaretçilerine daha güvenli ve daha güzel bir atmosfer sunmak için aydınlatma çalışması yapıyor. Değirmen Boğazı içerisinde yer alan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş yolu; 30 metre aralıklarla montajı yapılan 50 adet aydınlatma direğiyle, vatandaşların gece de gönül rahatlığıyla yürüyebileceği ve spor yapabileceği bir bölge haline geliyor.

Vatandaşın konforu ve güvenliği ön planda

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe odaklanan aydınlatma çalışmalarında vatandaşların konfor ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra parkın daha estetik bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yürüyüş yolunda devam eden aydınlatma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Tabiat parkında ayrıca dere üzerinde bulunan köprülerde ve bazı ağaçlarda yapılan renkli aydınlatmalar görsel ve estetik bir şölen sunuyor.