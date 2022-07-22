Balıkesir haber | Balıkesir Büyükşehir'den traktör sahiplerine reflektör desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 66 bin traktör sayısı ile Türkiye'de 5'inci sırada olan Balıkesir'de traktör kazalarının önlenmesi için başlattığı reflektör dağıtımını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, 20 ilçe genelinde traktör kazalarının önüne geçmek için İvrindi Gökçeyazı ve Susurluk ilçelerinde reflektör uygulaması başlattı. Reflektör uygulaması ile traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan ekipler, öncelikle şehirlerarası bölünmüş yola çıkmak zorunda kalan traktörlerin çok olduğu bölgeden uygulamaya başladı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde muhtarlık aracılığıyla traktör sürücülerine ulaştı. Pamukçu meydanında bir araya gelen traktörlerin kasalarının hepsine 2918 sayılı trafik kanununda da takmakla zorunlu olan reflektörler tek tek çakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın trafik kazalarının önlemesine yönelik uygulamaların artırılmasını istemesi üzerine harekete geçtiklerini belirten Ulaşım Denetleme Şube Müdürü Orhan Balatlı, "Traktör römorklarına 2918 sayılı trafik kanununda takmakla zorunlu olunan reflektör uygulaması yaptık. Bu amaçla ilk önce İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi, Susurluk ilçesi ve üçüncü olarak da Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde reflektör uygulaması yapıyoruz. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik bu ve bunun gibi uygulamaları sürdüreceğiz" dedi.

"Başkan Yılmaz'a teşekkür ederiz"

Reflektörlerin asfalta çıktıkları zaman hayatlarını kurtardığına vurgu yapan Pamukçulu traktör sürücüleri, "Reflektör sayesinde arkamızdan gelen diğer sürücüler bizleri rahatlıkla görebiliyor. Birçok kazadan bizi kurtarıyor. Kim düşündüyse Allah razı olsun. Bu milletin canı için uğraşıyorlar. Pamukçu, İzmir Balıkesir yolu üzerinde kalıyor. Birçok traktör gece yola çıkmak zorunda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ederiz" diye açıklamada bulundular. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel