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Balıkesir Gençlik Merkezi'nde Gençlere Kariyer Atölyeleri Düzenlendi

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Balıkesir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kariyer atölyelerine katılan gençler, programdan kazanımlar elde ettiklerini ve teşekkür etti. Vizyon Kulübü tarafından düzenlenen atölyeler, gençlerin kişisel gelişimine destek olmayı ve uluslararası gençlik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Balıkesir Gençlik Merkezinde, Kariyer Planlama, CV ve Motivasyon Mektubu Yazma Becerisi ve Etkili Linkedin Kullanımı, Mülakat Teknikleri, İş ve Staj İmkanları, Geleceğin Meslekleri ve Becerileri, Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon modüllerinde eğitim alan gençler, gerçekleştirilen sertifika töreninde katıldıkları programdan güzel kazanımlar edindiklerini, gelişimlerine büyük katkı sağladıklarını dile getirip, teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri'nde faaliyet gösteren Vizyon Kulübü, gençlerin ilgilerini sivil toplum çalışmalarına çekmek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve uluslararası gençlik çalışmalarını desteklemek için gençlik çalışanları tarafından kurulmuştur. Tüm gençlik merkezlerinde gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan ve belirlenen çerçevede faaliyetler gerçekleştiren Vizyon Kulübü ayrıca bu faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Vizyon Kulübü, Uluslararası Çalışmalar Modülü ve Kariyer Çalışmaları Modülü ile ülkemizdeki gençlerin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmasını, uluslararası gençlik çalışmalarının yerel düzeyde uygulanmasını ve gençlerin kişisel gelişimini destekleyen konuları kapsıyor.

Kulüp, Denge, Dönüşüm ve Döngü kavramları doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. Denge: Yereldeki gençlik çalışmalarında uluslararası bir yaklaşım benimsemeyi amaçlar ve yerel ile uluslararası çalışmalar arasındaki dengeyi sağlar. Dönüşüm: Gençlik sektöründe yeni metotların benimsenmesini hedefler ve ülke gençlerinin kişisel gelişimini destekler. Döngü: Gençlik sektöründe yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Vizyon Kulübü Kariyer Atölyeleri, gençlerin, ulusal ve uluslararası çalışmalarında üretkenliklerinin ortaya çıkarılmasına ve kariyerlerine yön verecek bilgi ve donanıma sahip olmalarına katkı sağlıyor. Farklı alanlarda aldıkları eğitimler ve gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar, gelişimlerine destek oluyor. Gençlerimizin, kişisel gelişimini destekleyecek ve profesyonel hayata hazırlanmalarına yardımcı olacak atölyelerden aktif bir şekilde faydalanmaları bizleri sevindiriyor. Bizler, bu konuda Gençlik Merkezlerimizde yürütmüş olduğumuz projelerle, uluslararası çalışmaların tanıtılması ve uygulanması, gençlerimiz için küresel fırsatların yerel düzeyde erişilebilir olması, gençlerin ilgisinin sivil toplum çalışmalarına çekilmeleri ve 21. Yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarının sağlanması adına yanlarında olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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