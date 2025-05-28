Balıkesir'e yeni vali yardımcısı ve kaymakamlar atandı

Resmi Gazete de yayımlanan kararlara göre Balıkesir'de vali Yardımcıları ve bazı ilçelerin kaymakamları değişti. Atama kararı ile Balıkesir'den bazı kaymakamlarda başka il ve ilçelere vali yardımcısı ve kaymakam olarak atandı.

Resmi Gazete de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı illerde vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilgili yeni atamalar yapıldı. Balıkesir'e atanan Vali Yardımcıları; Nihat Kaynar, Manisa Vali Yardımcısı ve Mustafa Özsoy Çanakkale Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Balıkesir'den atanan kaymakamlar; İlyas Memiş Burhaniye Kaymakamlığından, Kayseri Talas kaymakamlığına, Muammer Köken, Susurluk kaymakamlığından Edirne, Uzunköprü kaymakamlığına, Mehmet Halis Aydın Bigadiç kaymakamlığından Yozgat-Yerköy kaymakamlığına, Enver Özderin Havran kaymakamlığından, Kırıklareli Pınarhisar kaymakamlığına, Mehmet Ali Atak Gömeç kaymakamlığından Sivas-Zara kaymakamlığına, Emre Yeşil Manyas kaymakamlığından Elazığ Arıcak kaymakamlığına, Didem Dinç Özay Sındırgı kaymakamlığından Erzurum Vali Yardımcılığı ve Mehmet Faruk Saygın'da Savaştepe kaymakamlığından Hakkari Vali Yardımcılığına atandı.

Balıkesir iline atanan kaymakamlar şu şekilde: Ankara Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla Burhaniye kaymakamlığına, Kayseri Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen Susurluk kaymakamlığına, Erzurum Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Bigadiç kaymakamlığına, Zonguldak Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice Havran kaymakamlığına, Diyarbakır Hazro Kaymakamı Doğukan Koyuncu Sındırgı kaymakamlığına ve Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber Savaştepe kaymakamlığına atandı. - BALIKESİR