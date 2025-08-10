Balıkesir Depremi Sonrası İstanbul'da Parklara Akın

Balıkesir Depremi Sonrası İstanbul'da Parklara Akın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından panikleyen vatandaşlar parklara akın etti, yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Balıkesir'deki depremin hissedildiği İstanbul Bahçelievler'de vatandaşlar parklara akın etti. Depremin ardından parkta oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da aileleriyle birlikte parklara akın etti. Bahçelievler'deki Kuleli Parkı vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar piknik malzemeleri ve sandalyelerini de alarak parka gelirken, parkta oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

