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Balıkesir'den Gelen Yenilik: 'Kokoasado' Restoranlarda İlgi Görüyor

Balıkesir'den Gelen Yenilik: 'Kokoasado' Restoranlarda İlgi Görüyor
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Balıkesir'de geliştirilen yeni lezzet 'kokoasado', dana kaburga ve kuzu bağırsağının birleşimiyle sosyete restoranlarında popüler hale geldi. 3 günlük özel pişirme süreciyle hazırlanan bu ürün, Kokoreç sektöründe büyük talep yaratıyor.

Kokoreçin başkenti olarak görülen Balıkesir'de, kokorecin başta İstanbul ve turizm bölgelerinde restoranlara girmesi ürünün de geliştirilmesini beraberinde getirdi. Kokorecin inovasyona uğraması ile ortaya çıkan ve dana kaburga ile kuzu bağırsağından oluşan 'kokoasado' adlı ürün sosyete restoranlarında en çok tercih edilen ürünlerin arasına girdi. Üretici Erdal Aslanboğa kokoasadonun 3 günlük pişme-işlenme süreci sonrasında servise hazır olabildiğini söyledi.

Türkiye'nin kokoreç ihtiyacını karşılayan kuzusu ile meşhur Balıkesir'de yeni bir lezzet dilden dile dolaşıyor. Dana kaburga ile kuzu bağırsağının beraber pişmesi ile elde edilen 'kokoasado' adlı ürün başta İstanbul ve turizm bölgelerinde tercih ediliyor. Balıkesirli kokoreç üreticileri talebe cevap vermek için uğraşırken, kokoasado hakkında bilgiler veren üretici Erdal Aslanboğa, "Yeni ürünün adı kokoasado. Kokoreç sektöründe geçen 30 yıllık deneyim ve tecrübenin sonunda o birikim ile elde etmiş olduğumuz bir ürün. Yapmış olduğumuz ciddi AR-GE çalışmalarından sonra elde edildi. Kokoasado, 3 günlük bir pişme süreci var. Mezbahadan bize dana kaburga eti gelir, pişimden bir gün önce marine edilir. Ertesi gün, fırında meşe odunu etkisi ile ağır şekilde pişer. Soğuduktan sonra kuzu bağırsağı ile sarımı yapılır ve sonraki gün kömür ateşinde pişirilir. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir pişim süreci oluyor. İki porsiyonluk bir ürün olarak servis ediliyor" dedi.

Aslanboğa, kokorecin de hala revaçta olduğunu söyleyerek restoranların menüsünde yer alan kokorecin ilgi gördüğünü de söyledi. Aslanboğa sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokak lezzetlerinin en önde gelen ürünü kokoreç artık restoran bazında da satılıyor, müşteriler talep ediyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın belli ülkelerinde de kokoreç restoranlarda satılıyor" dedi.

Aslanboğa, 19 çeşit ürün ile sektöre hizmet ettiklerini söyleyerek bu ürünlerle biri uluslararası olmak üzere iki ödül aldıklarını söyledi. Yurt içinde de altın kaşık ödülü ile gururlandıklarını söyleyen Erdal Aslanboğa, kokorecin yeni inovasyonlara açık bir ürün olduğunu sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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