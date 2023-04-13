Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir'den deprem bölgesine 44 konteyner ev demiryolu ile sevk edildi.

Deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerde kullanılmak üzere seri üretime başlayan bir özel İşletme tarafından yapılan yaşam konteynerlerinin ilk grup sevkiyatı yapıldı. İskenderun'a yola çıkan 44 yaşam konteyneri 22 vagonlu trenle bölgeye gönderildi.

Vali Hasan Şıldak işletmeyi ziyaret ederek çalışmaların son durumu ile bilgi aldı. Şıldak, birlik ve beraberlikle aşılacak zor günlerde özverili çalışmalarıyla örnek olan işletmeye teşekkür etti. - BALIKESİR