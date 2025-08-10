Balıkesir'deki Deprem Anına Ait Şok Edici Görüntüler

Balıkesir'de meydana gelen depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi önünde araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, insanların nasıl panik yaşadığını saniye saniye ortaya koydu.

Merkez üssü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi önünde araç kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Aracın dışında bekleyen vatandaşlar korku ile araca tutunurken, hastane içerisinde bulunan vatandaşlar ise panikle dışarıya kaçtı. - BALIKESİR