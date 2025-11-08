Balıkesir'de Zeytin Hasadında Makine Kullanımı Artıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı başlarken, hasatta makine kullanımı da arttı. Üreticiler, hasadı kolaylaştıran makinelerin ağaçlara zarar vermediği için verimi de artırdığını ifade etti.

Burhaniye'de zeytin hasadı başladı. Pek çok üretici, hasatta makine kullanıyor.

Üretici Lütfü Mert, makineyle hasat yaptıklarını belirterek "Zeytincilikte hepten makine sistemine geçilmesini isterim. Biz bunlarla rahat ediyoruz. Bütün çiftçilerin makineli sisteme geçmesi lazım. Makineler ağaçlara da zarar vermiyor" dedi.

Emekli Ziya Uysal da "Genç yaşta emekli oldum. Şimdi zeytin hasadında çalışıyoruz. Makineleri kullanıyoruz. Makineler işimizi gayet kolaylaştırıyor daha güzel. Ağaçlara zarar vermiyor. Keşke makineler daha çok kullanılsa. Ağaçlara zarar vermediği içinde seneye daha iyi zeytin oluyor" dedi.

Kadın işçi Birgül Güllü ise "Biz normalde zeytinciyiz zaten. Çoktandır yapıyoruz bu işi. Bir iki senedir makineler çıktı. Şimdi makinelerle yapıyoruz bu işi. Güzel yani. Makineler çıktı, işimiz kolaylaştı" dedi.