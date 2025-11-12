Balıkesir'de Zeytin Hasadı: Rekolte Düşük, Kalite Yüksek

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "yok yılı"nın yaşanması nedeniyle zeytinde rekolte düşük gerçekleşirken, yağda kalitenin yüksek olduğu bildirildi. Zeytinyağındaki yüksek kalite, çiftçileri sevindirdi. Üretici Halil Terzioğlu, "Yıl olarak zeytinde kalite bu sene beklediğimizin daha üstünde" diye konuştu.

Burhaniye'de zeytin hasadına başlanırken, fabrikaların bahçeleri de zeytin kasaları ile doldu. Yörede "yok yılı"nın yaşanması nedeniyle rekolte düşük gerçekleşti ancak zeytinyağındaki kalite çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son haftalarda düşen yağışların zeytinyağında kaliteyi artırdığı kaydedildi. Tariş Zeytinyağı fabrikasında çıkan yağlar laboratuvarda analiz edilirken kalitenin yüksek olduğu açıklandı.

"Rekoltemiz bu sene ağaçlarda düşük ama, yağda kalitemiz çok iyi"

Kalitenin yüksek olduğunu belirten zeytinyağı eksperi Atakan Bayata, şunları söyledi:

"Zeytin sektöründe, körfezin en iyi yağlarına ait bir coğrafyadayız. Türkiye çapında en iyi yağın Edremit Körfezi'nde çıktığı aşikar. Rekoltemiz bu sene ağaçlarda düşük ama yağda kalitemiz çok iyi. Kalitede de en iyi noktadayız. Burhaniye Tariş Fabrikası olarak işlediğimiz zeytinlerimizin kalitesinin yüksek olduğunu iddia edebilirim. Körfezin en iyisi olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü her gün tat ve duyusal analiz testlerinden geçip kimyasal testlere de bakıyoruz. Kalite, tat ve nefaset açısından çok iyi."

"Yıl olarak zeytinde kalite bu sene beklediğimizin daha üstünde"

Üretici Halil Terzioğlu ise, "Burhaniye Şahinler Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Bu yıl Edremit Körfezi olarak zeytin rekoltesi biraz düşük. Ama kalitemiz gerçekten dünya standartlarının üzerindedir. Yıl olarak zeytinde kalite bu sene beklediğimizin daha üstünde. Asit oranları gerçekten çok düşük seyrediyor. Zeytinyağının çıkış oranında biraz düşüş var, ondan muzdaribiz. Kalite konusunda ise bir eksikliğimiz yok" dedi.

Zeytin ağaçları bir yıl bol mahsul, ertesi yıl ise daha az mahsul veriyor. Bu yıllar halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor.