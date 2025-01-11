Balıkesir'de Yaban Hayvanlarına Kış Öncesi Yemleme Yapıldı

Balıkesir'in dağlarındaki yaban hayvanları için jandarma ekiplerince yemleme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenme sıkıntısı çekmemesi için Kazdağları'nda yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan bin 470 rakımlı karla kaplı Tozlu ve Boyluca mevkilerindeki dağlık araziye saman ve yem bıraktı. Bu çalışmanın, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesini önlemek ve doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Yetkililer, doğanın korunması için vatandaşların da duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - BALIKESİR