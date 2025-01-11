Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı

Balıkesir'de Yaban Hayvanlarına Kış Öncesi Yemleme Yapıldı

Balıkesir'de Yaban Hayvanlarına Kış Öncesi Yemleme Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de il jandarma komutanlığı ve doğa koruma ekipleri, Kazdağları'nda yaban hayvanlarını beslemek amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma, hayvanların doğal yaşam alanlarına inmesini önlemek ve ekosistemi korumak için yapıldı.

Balıkesir'in dağlarındaki yaban hayvanları için jandarma ekiplerince yemleme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenme sıkıntısı çekmemesi için Kazdağları'nda yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan bin 470 rakımlı karla kaplı Tozlu ve Boyluca mevkilerindeki dağlık araziye saman ve yem bıraktı. Bu çalışmanın, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesini önlemek ve doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Yetkililer, doğanın korunması için vatandaşların da duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
img

Setlere geri dönen ünlü oyuncunun son hali
img

İstatistiklerde zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.