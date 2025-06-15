Balıkesir'de Toptancı Sebze Halinde Yangın

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki toptancı sebze halindeki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü.

Balıkesir toptancı sebze halinde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay Altıeylül ilçesinin Kesirven kırsal mahallesinde bulunan Balıkesir'in sebze, meyve ve gıda ürünlerini temin edildiği toptancı halinde meydana geldi. Halde satış sonrası geri gelen boş plastik kasaların depolama yapıldığı alanda meydana gelen yangının vatandaşların ihbarı sonrası Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait Altıeylül ekibi 2 arac 6 personel Bitem müfrezeden 1 araç 3 personel ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye amirliği 1 araç ile su takviyesi sağladı. Yangın satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Yerel
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