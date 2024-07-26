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Balıkesir'de tanınmış marangoz ustasının eşi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in tanınmış marangoz ustası Sami Bölükler'in eşi Medine Bölükler, uzun süredir hasta olduğu için hayatını kaybetti. Cenaze Zağnopaşa camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in tanınmış marangoz ustalarından ve iş adamı Sami Bölükler'in eşi ve Eyüp Bölükler'in annesi Medine Bölükler (76) hayatını kaybetti.

Balıkesir'in tanınmış marangoz ustası Sami Bölükler'in uzun süredir hasta olan ve yoğun bakımda tedavi gören eşi Medine Bölükler, hayatını kaybetti. Medine Bölükler'in cenazesi Zağnopaşa camisinde İkindi namazı sorası kılınan cezneze namazı sonrası Başçeşme kabristanında toprağa verildi. Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazına Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Derneği Başkanı, Marangozlar Derneği Başkanı Ersin Sözdemir, Balıkesirspor yöneticisi ve İş adamı Sadettin Akbaba, marangoz esnafı ve dost ve akrabaları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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