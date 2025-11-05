Balıkesir'de Su Birikintisine Sürücü Kurtarıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobiliyle su birikintisine giren sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edremit'ten 10 ASJ 255 plakalı otomobiliyle Burhaniye yönüne gitmekte olan E.D, aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.
Yol kenarındaki su birikintisine giren ve buradan çıkamayan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
E.D'nin yara almadığı kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.
