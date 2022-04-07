BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de otobüs durakları kütüphaneye dönüşüyor

Yolcu durakta otobüs beklerken kitap okuyacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yeni nesil akıllı otobüs duraklarında kitaplıklar kurmaya başladı. Kitaplıkların yanı sıra durakların hayvan dostu duraklar haline getirilmesi için ilk adım atıldı.

Balıkesir durakta okuyacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yeni nesil akıllı duraklarda Balıkesirlileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitaplıklar oluşturuldu. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra vatandaşların otobüs beklerken geçirdikleri vakti en iyi şekilde değerlendirebilmelerini hedefleyen projenin ilgi görmesi halinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca projenin sürdürülebilir olması ve daha fazla kişiye ulaşması için vatandaşlar da duraklardaki kitaplıklara, kitap bağışı yapabilecek.

Hayvan dostu otobüs durakları

Ayrıca Balıkesir'deki yeni nesil durakların hayvan dostu otobüs durakları haline getirilmesi için ilk adım atılarak şehir merkezindeki bir durağa sokak hayvanları için yuva ve mama odağı kuruldu. Duraklarla ilgili kontrolleri rutin olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bulunan yeni nesil duraklarda kısa süre içerisinde benzer çalışmaları hayata geçirecek.