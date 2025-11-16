Haberler

Balıkesir'de Öğretmenler Günü İçin İndirim Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, öğretmenler için özel indirim kampanyası düzenlendi. Kampanya, öğretmenlerle mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında kentte öğretmenlere özel indirim kampanyası başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen kampanya ile öğretmenlerle mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve mesleğin toplumdaki saygınlığını artırmak amaçlanıyor.

BESOB Başkanı Fehmi Erdem, kampanyanın İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in girişimleriyle hayata geçtiğini belirterek, "Tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Biz de bu saygının bir yansıması olarak esnafımızla kampanyaya destek veriyoruz. Katkı sunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise kent esnafının duyarlılığına teşekkür ederek, "Öğretmenler, kadim değerlerimizi çocuklarımıza aktaran, onları geleceğin şartlarına hazırlayan ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden kahramanlardır. 24 Kasım, öğretmenlerimize duyduğumuz şükranı ifade etmemizin en özel günüdür" diye konuştu.

Protokolün imza törenine BESOB Başkanı Fehmi Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan İnanç ve BESOB Genel Sekreteri Hüseyin Satan katıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
