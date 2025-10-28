Balıkesir'de Öğrencilere Narkorehber Eğitimi Düzenlendi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 'Narkorehber Gençlik Modülü' eğitimi vererek uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık kazandırmayı hedefledi. Eğitim programına katılan öğrenciler, bilinçli bireyler olmaları için bilgilendirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Narkorehber Gençlik Modülü" eğitimi düzenlendi.
Gerçekleştirilen eğitim programında öğrenciler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık kazandırmayı hedefleyen sunumlara katıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, gençlerin bilinçli bireyler olarak topluma katkı sağlamaları amaçlandı.
Etkinliğin sonunda Edremit MYO yönetimi, öğrenciler adına Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel