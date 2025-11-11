Haberler

Balıkesir'de Off Road Kazası: ATV Takla Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de off road yapan bir ATV sürücüsü, ağacın yanından geçerken takla attı fakat kazayı yara almadan atlattı. Yaşar Döngel, 'Sporun doğasında var' diyerek keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı.

Balıkesir'de dağlık alanda off road yapan bir kişi ATV ile ağacın yanından geçmek isterken takla attı. O anlar kameralara yansırken, kazayı yara almadan atlatan vatandaş, "Sporun doğasında var" dedi.

Balıkesir'de trafiğe kapalı ormanlık alanda ATV ile dolaşan bir off road sporcusu, ağacın yanından geçerken takla attı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Yaşar Döngel, keyifli anları sosyal medyada paylaştı. "Bu sporun doğasında kaza var" diyen Döngel, doğanın tadını çıkardığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yepyeni isimler katılıyor
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.