Balıkesir'de Ocak Ayında Sıcak Havadan Faydalanan Vatandaşlar Parklara Akın Etti

Tüm yurtta soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Balıkesir'de Ocak ayında sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri güneşin tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, mavinin ve yeşilin bir noktada buluştuğu Balıkesir'de sıcak hava etkisini gösterdi. Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği ve yüzde 51 nem orana ulaşılmasıyla birlikte vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Özellikle çarşı merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Hafta boyunca 15 derecenin üstünde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda yerini soğuk havalara bırakacak. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının ise Pazar günüden itibaren 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. - BALIKESİR