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Balıkesir'de 'Ne Alırsan 100 Lira' Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Balıkesir'de 'Ne Alırsan 100 Lira' Kampanyası İzdihama Neden Oldu
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Balıkesir'de yeni açılan bir mağazanın 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası yüzlerce kişiyi mağaza önünde topladı. İzdiham ve tartışmalar sonrası polis devreye girdi ve dükkan alışverişe kapatıldı.

Balıkesir'de yeni açılan bir mağaza, 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası yaptı. Günler öncesinden yapılan çağrılar kulaktan kulağa yayılınca mağazanın önünde yüzlerce insandan oluşan kalabalık meydana geldi. Vatandaşlar arasında tartışma çıkınca polis ekipleri ve mağaza sahipleri dükkanı alışverişe kapattı.

Balıkesir'de şehrin işlek noktalarından birinde açılan yeni bir mağazanın yaptığı 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası sorunları da beraberinde getirdi. Kısa sürede kampanya detayları yayılırken, mutfak eşyalarından valizlere, örtülerden ev eşyalarına kadar her şeyin 100 TL'ye satılacak olması dolayısı ile sabah saatlerinden itibaren yüzlerce insan dükkanın önünde kalabalık oluşturdu. Dükkanın içinde ve dışında izdiham yaşanırken, dışarıda kalanlar içeri girememekten şikayetçi oldu. Vatandaşlar arasında tartışma çıkınca sokağa polis gelerek vatandaşları uyardı. Mağaza sahibi ise izdiham karşısında dükkanın alışverişe kapandığını söyledi. Mağaza önündeki kalabalık ise bu kez iş yeri sahipleri ile tartıştı.

Dükkan önündeki kuyruk, dükkan kapatılmasına rağmen uzun süre dağılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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