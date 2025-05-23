Balıkesir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Eski Kepsut Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalat atölyesi ve mangal kömürü deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - Yerel
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