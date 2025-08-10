Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Tekirdağ'da Hissedildi

Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Tekirdağ'da Hissedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı ve panik yaşayan vatandaşlar dışarı koştu.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik deprem Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı ile panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini hızla dışarı attı. Sokaklarda kısa süreli yoğunluk yaşanırken, deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda depremin başladığı anda masalarda oturan vatandaşların yerlerinden fırladığı, bazı kişilerin koşarak açık alanlara yöneldiği görüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.