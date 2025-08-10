Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Tekirdağ'da Hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik deprem Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı ile panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini hızla dışarı attı. Sokaklarda kısa süreli yoğunluk yaşanırken, deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda depremin başladığı anda masalarda oturan vatandaşların yerlerinden fırladığı, bazı kişilerin koşarak açık alanlara yöneldiği görüldü. - TEKİRDAĞ